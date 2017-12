Il test greco di Erdogan

La visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan in Grecia è storica per molte ragioni. Anzitutto, perché raramente il leader di Ankara visita i paesi dell’Unione europea, specie da quando, negli ultimi anni, l’Ue è diventata il bersaglio polemico prediletto di tutti i suoi comizi politici (per non parlare dell’ampia distanza messa tra sé e l’occidente tutto sulla questione di Gerusalemme). Inoltre, perché erano 65 anni che un leader turco non metteva piede ad Atene. Grecia e Turchia sono alleati...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.