Una città con i sogni giusti: il nuovo ciclo di Milano

Milano ha due grandi vantaggi per il suo futuro. Il primo, è uscita dalla crisi molto più tardi rispetto ad altre grandi città. Quindi può imparare dagli errori di programmazione e sviluppo che si sono manifestati in quelle metropoli”. E il secondo vantaggio? “E’ una città di mercato. L’unica in Italia che ha mercato ed è determinata dal mercato”. Ma secondo molti, al contrario, la parola “mercato” è proprio l’origine dei mali di Milano. “Non è così. Innanzitutto il mercato è veloce nell’intercettare il cambiamento sociale. In inglese esiste un’espressione, ‘market timing’, quando metti qualcosa sul mercato devi capire il cambiamento in arrivo e rispecchiare la domanda di quel preciso momento. Milano non ha paura di cambiare e ha la possibilità di farlo”. Non è l’ottimismo che manca a Mario Abbadessa, responsabile per l’Italia del gruppo americano di investimento, sviluppo e gestione immobiliare Hines, presente in trenta paesi. Del resto ha appena firmato la prefazione a un interessante libro del fisico tedesco, nonché stand-up comedian, Vince Erbert, “Non è ancora la fine del mondo” (Liberilibri, anticipato dal Foglio il 25 marzo). Abbadessa sottolinea “un sano realismo e un ragionevole ottimismo basato sui dati di cui disponiamo” e, applicandolo al suo personale campo d’azione, annota: “Per noi il nuovo orizzonte della sostenibilità è un’incisività concreta, urbana, sociale… l’idea di una città policentrica”. E’ un po’ la sintesi del modo di pensare di questo manager quarantenne, Business Administration alla Bocconi e specializzazione in Real Estate Finance prima di approdare a Hines Italy, di cui dal 2019 è Senior Managing Director.

