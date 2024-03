"La Milano del futuro" fa flop. Inchieste, polemiche e ruolo del comune

Era molto attesa l’assemblea di Assimpredil Ance convocata ieri con un titolo accattivante, “La Milano del futuro: un dialogo costruttivo”. Già dai saluti i toni e i contenuti sono apparsi meno ottimistici, non poteva essere diversamente dopo l’inchiesta della procura che ha messo sotto accusa un intero settore del Comune (l’urbanistica) e qualcosa come 150 interventi edilizi gettando nel panico imprenditori, amministratori e quei cittadini coinvolti nei progetti. Ci ha pensato la presidente di Assimpredil Regina De Albertis con un breve intervento a chiarire la gravità della situazione: “Le recenti disposizioni di servizio agli uffici hanno avuto l’effetto, certamente indesiderato, non solo di aumentare la situazione già oggi diffusa di paralisi dell’attività edilizia per il futuro, ma di creare anche gravissime incertezze sui cantieri già in corso o in fase di partenza sulla base di titoli edilizi già efficaci e consolidati”. Come dire: la toppa posta da Palazzo Marino, concordata con la procura, è peggiore del buco. Ma non è tutto, le conseguenze si traducono in “crisi dei costruttori locali, da sempre operanti sul territorio e storicamente dedicati a realizzare le case anche per il ceto medio lombardo, l’housing sociale, gli studentati”. E ancora: “Sospensione degli interventi di rigenerazione urbana, blocco dei cantieri e delle relative attività di bonifica ambientale dei terreni, licenziamento di migliaia di operai, dissolvimento di tutta la lunghissima filiera del mondo delle costruzioni”.



