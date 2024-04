Stoccare o respirare: la logica della logistica e una legge da fare

La Giunta regionale lombarda è al lavoro per trovare una quadra tra la domanda sempre più alta di magazzini e la tutela del territorio minacciato dal cemento. Una proposta di legge, in lavorazione, potrebbe arrivare entro maggio

Trovare la quadra tra la domanda di magazzini sempre più alta in regione e la tutela del territorio sempre più minacciato dal cemento. La Giunta regionale si sta muovendo tra queste due esigenze poco conciliabili per definire un progetto di legge che regolamenti la logistica. Che debba prevalere la tutela lo sostiene il Pd che, grazie al suo consigliere Matteo Piloni, ha ripresentato un proprio disegno di legge dal titolo “Disposizioni straordinarie per gli insediamenti logistici” che fa leva sulla pianificazione: basta lasciare le concessioni ai comuni, vanno invece affidate alla Regione che dovrebbe guidare un Accordo di Programma con gli enti interessati. In questo modo – assicura il Pd – verrebbe meno la competizione tra comuni nel concedere spazi per lo stoccaggio delle merci. Può funzionare? Ne dubita il consigliere regionale di Fdl Giorgio Bontempi che pure si dice attento alle ragioni ambientali: “Basta percorrere la A4 per avere un colpo d’occhio impressionante degli insediamenti, non è possibile costruire a macchia di leopardo. È però sbagliato sottrarre la potestà ai comuni che hanno prontezza del tessuto imprenditoriale e sanno compiere le scelte giuste”.



Il progetto di legge è ancora in fase di discussione in giunta e sono diversi gli assessori in questa partita: è anche per questo motivo che i tempi si stanno dilungando per cui – come ha spiegato al Foglio l’assessore alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi – il provvedimento dovrebbe arrivare in aula non prima di maggio per affrontare poi un prevedibile dibattito intenso. Non potrebbe essere diversamente per un settore che, al di là della diverse posizioni politiche, rappresenta secondo i dati dell’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet” circa il 9 per cento del Pil. La Lombardia ospita il 27 per cento degli immobili logistici presenti in Italia, il suo fatturato è passato dai 31,2 miliardi di euro del 2018, ai 44,7 del 2023 con un tasso di crescita (+5,7 per cento) ben superiore rispetto alla media nazionale.