Il trend “Lombardia larga” tenta il Pd ma ha più nì che sì

Una volta li chiamavano, elegantemente, segnali deboli. Erano quegli indizi che qualcosa stava per cambiare, piccoli refoli di vento che indicavano l’arrivo di una perturbazione nello status quo. Difficile, nella politica di oggi, capire se i segnali deboli siano indicatori di qualcosa oppure accidenti del destino politico che vengono usati per confermare una tesi preconfezionata. Traduzione: la Sardegna e il campo larghissimo che si porta dietro, l’Abruzzo e il campo larghissimo (vedremo se vincente) sono un modello oppure un incidente? E se fossero un modello, sarebbe replicabile per Milano, la Lombardia e le europee, a queste latitudini e con le loro peculiarità? In fondo, la prossima tornata elettorale lombarda vedrà urne aperte per quasi mille comuni (su 1.500), tre capoluoghi, oltre che per il Parlamento europeo in quella che è la più grande regione italiana, sia da un punto di vista economico che numerico, con i suoi oltre dieci milioni di abitanti. E dunque, campo larghissimo, dai centristi di Italia viva al Movimento 5 stelle? Umori e malumori.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE