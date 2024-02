La Borsa ha un problema serio. C'è  allarme tra gli intermediari

Il timore per la decadenza della Borsa e del ruolo di Milano capitale della finanza, si sta facendo sentire. "Siamo di fronte a un fenomenoche sta colpendo i mercati azionari di tutto il mondo, ma che in Italia rischia di fare danni maggiori", dice il presidente di Amf Italia Marco Venturozzo

La teoria secondo cui se Piazza Affari perde pezzi (le ultime due società a lasciare sono Tod’s e Saras) non è colpa di nessuno perché succede anche in altri paesi, convince poco il mondo degli intermediari finanziari. Un ambiente molto milanese, che si considera da sempre neutro nei confronti della politica romana ma molto attento a leggi e provvedimenti che riguardano questo settore. E il timore per la decadenza della Borsa, e del connesso ruolo di Milano capitale della finanza, si sta facendo sentire parecchio. Se ne è parlato in un incontro con la stampa in un originale ristorante della città, introvabile senza indicazioni, al secondo piano di un palazzo storico.