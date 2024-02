Un “Compianto” per l'oggi, la succulenta quaresima al Diocesano

Il Museo diocesano Carlo Maria Martini in quaresima non digiuna, anzi apparecchia uno dei menù più succulenti di questa stagione delle mostre a Milano, accontentando i palati dei cultori dei grandi maestri e quelli degli appassionati di contemporaneo. Merito della direttrice Nadia Righi, che sa come mescolare a dovere ingredienti e ospiti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE