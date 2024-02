Valtellina a rotta di collo. Alberghi pieni, ma senza i Giochi olimpici

Sul pennone più alto della sede delle Olimpiadi di Milano-Cortina ha fatto capolino la tanto paventata bandiera bianca. Il governo ha deciso – a scanso di figuracce a cinque cerchi – di commissariare le opere (in ritardo) e affidarne la realizzazione ad Anas. Per la pista di bob a Cortina, che è stata ora confermata, ma dovrà essere pronta entro la primavera 2025 la Fondazione olimpica tocca ferro e continua a guardare al piano B (trona in lizza St. Moritz). Tutta la Lombardia però è in fermento in vista dell’evento planetario (di Milano abbiamo scritto di recente), anche se il sistema ricettivo della Valtellina guarda con moderato ottimismo al 2026. Ma lo fa senza badare troppo alle olimpiadi. Infatti gli alberghi di Bormio (che ha appena ospitato i Mondiali di sci sulla mitica pista Stelvio), Livigno, Santa Caterina Valfurva ogni anno a febbraio (mese delle gare) fanno il tutto esaurito grazie alle settimane bianche. In realtà avevano sperato di migliorare strutture e viabilità grazie ai Giochi: ma è stata per la valle una grande occasione perduta.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE