Tutti i ritardi delle Olimpiadi Milano Cortina 2026

Doveva essere una cavalcata (o meglio una discesa libera) quella verso le Olimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina e invece è diventata una corsa a ostacoli, sulle ciaspole. Con le amministrazioni locali (comune di Milano e Regione Lombardia in primis) che spingono per non avere sorprese, mentre governo e Coni temporeggiano. Il nodo, manco a dirlo, sono le infrastrutture. La Lombardia – che ha rinunciato a rafforzare la tormentata viabilità per la Valtellina – ha giocato la carta di Milano, forte dell’esperienza Expo. Ma a guidare l’organizzazione dell’evento – nel 2015 c’era un commissario di nome Beppe Sala coi pieni poteri (o quasi) – c’è ora una Fondazione ad hoc presieduta da Giovanni Malagò e il cui ad è Andrea Varnier (voluto dal ministro Abodi), in sostituzione di Vincenzo Novari (sostenuto a suo tempo dai pentastellati). Risultato: ad oggi non si sa dove verrà organizzata una delle discipline più spettacolari: il bob. La Fondazione ha rinviato una decisione di mese in mese, la data utile sembrava il 5 dicembre, nell’ipotesi di ristrutturare l’impianto di Cesana Torinese (costo: 34 milioni), in alternativa – proposta del Cio – una pista all’estero (contro il parere di Salvini). La decisione è stata rimandata a fine gennaio, nella speranza (di Zaia) che si potesse recuperare un’ipotesi Cortina d’Ampezzo light (riducendo i costi iniziali).

