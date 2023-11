Milano vista da Mario Botta: il rischio di diventare città impersonale

“Come vedo Milano? Male, perché i nodi vengono al pettine. Il centro città è ben tenuto, ma appena fuori, e neppure troppo, la città sta pagando il prezzo dei fondi di investimento. In passato, con il contribuito della borghesia illuminata, abbiamo creato una metropoli europea, ma ora il signor Pirelli non c’è più e al suo posto comandano anonimi e impalpabili fondi di investimento. Sono loro i nostri nuovi datori di lavoro, i padroni della città, e noi architetti siamo orfani, privati di una committenza precisa, con un nome e un volto, che era parte integrante del nostro progettare. Questo ha ovvie conseguenze sugli spazi in cui viviamo: le città sono diventate sempre più impersonali. Provate a sfogliare una qualsiasi rivista di architettura che presenta i lavori realizzati negli ultimi anni: non sembrano tutti uguali?”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE