La “Ztl gold” di Milano e tutti i problemi di una città che non può muoversi 

Milano marcia a tutta birra verso la Ztl Gold. Stop alle auto nel quadrilatero della moda: “Si comincia con il centro centro, ma ci allargheremo”, spiega il sindaco Beppe Sala (che in prima battuta aveva dovuto precipitosamente smentire il “blocco a tutto il centro”. Le sciure di via della Spiga potranno inforcare la bicicletta senza avere tra i piedi quei terribili Suv dei giargiana in gita a Milano per gli acquisti. “Notizia interessante, vedremo come potrà funzionare – commenta Giorgio Goggi (assessore al Traffico ai tempi di Albertini) sui social – mi ricordo che, quando, da assessore, avevo accarezzato l’idea di pedonalizzare via Montenapoleone, la Signora Buccellati, pacatamente mi disse: ‘Pensa che chi acquista una collana di diamanti sia disposto ad andarsene a piedi portandola in tasca?’”. Non se ne feci più nulla, si lavorò in altri luoghi”. “Ora vediamo cosa succederà. Certo che i gioiellieri sono una delle eccellenze di Milano”, conclude sarcastico.

Ma come ha anticipato il sindaco la stretta sulle auto nel centro città procede. Oltre ad aumentare il ticket di Area B fino a 7,5 euro (per ora poco o nessun frutto), saranno colpite anche la sosta, infatti nella cerchia dei Bastioni parcheggiare sarà consentito per sole due ore consecutive, tra le 8 e le 19 di tutti i giorni della settimana (attualmente si può sostare dalle 8 alle 24 senza limiti di tempo). Senza contare i parcheggi per le auto sacrificati a favore di piste ciclabili faraoniche e 300 mila metri quadri di cosiddetto verde pubblico (aree spartitraffico, triangoli di terra sotto le piante) un tempo utilizzati come parcheggi, concessi a centinaia di micro sponsor dal pollice verde, che per quanto micro fanno sempre cassa.

