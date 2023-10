La città multipolare che non si misura in 15 minuti, ma in reddito 

In tanti percorrono via Melchiorre Gioia. Si dipana dalla periferia fin dentro il quartiere dei grattacieli, lambendo il Palazzo della Regione e il nuovo scintillante palazzo di Gioia 22, la “Scheggia di vetro”. Eppure pochi sanno chi fu Melchiorre Gioia, economista, filosofo e politico vissuto tra il Settecento e i primi dell’Ottocento e vissuto lungamente a Milano. È a lui che si deve il motto “ottenere il massimo prodotto con la minima spesa”. E sempre sua è una descrizione perfettamente meneghina dell’imprenditore, colui il quale sa “aspettare gli eventi, prevederli, prepararli, farli nascere, restare impassibile ai casi avversi, non lasciarsi sconcertare dagli improvvisi, correggere prontamente ove sia successo abbaglio, opporre fronte di bronzo alle censure degli ignoranti”. Oggi, di fronte alle mutazioni profonde che sta avendo Milano, che qualcuno – e con più di qualche ragione – potrebbe definire involuzioni, non c’è nessuno, neppure tra i celebrati imprenditori milanesi, che abbia la capacità di prevedere o preparare gli eventi.

