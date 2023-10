La filiera del biometano. Così la regione fa economia circolare

Più circolare di così, è impossibile. Perché parlare di “economia circolare” va di moda ma misurare nei fatti l’efficacia di un processo è diverso. Regione Lombardia ha deciso di cambiare verso nel sostenere lo sviluppo delle aziende del territorio, puntando sulle filiere e sulla circolarità. Questo progetto di filiera è denominato: BIO4RESILIENCE. Biometano e scarti organici per la resilienza e l’indipendenza dalle risorse non rinnovabili di energia e materia, e il nome dice molto. L’azienda capofila si chiama Acqua & Sole srl, attiva nel settore del recupero degli scarti organici e processi di distribuzione del biometano derivante dal proprio impianto di digestione (sì chiama così) moderno e a prova di esalazioni. Il partenariato è composto da 23 soggetti pubblico-privati (aziende, istituti di ricerca, università), attivi nel settore dell’ecoindustria lombarda per la conversione di sottoprodotti agricoli e rifiuti biologici in biocombustibili (biometano), energia e matrici fertilizzanti.

