 Fiera Milano, il “buon Samaritano” utile a  tutta la città

Si sa, le amministrazioni locali vivono in costante affanno economico. Il Comune di Milano, per sostenere un complesso sistema di welfare e di servizi, è “costretto” a aumentare il ticket d’ingresso per le auto e semina autovelox in città, con la scusa della sicurezza, per fare cassa. Ma in città ha fatto la sua comparsa il buon Samaritano. “La Fiera storicamente ha un’anima generosa”, racconta al Foglio Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera. E ricorda: “Già nel 1946, per la ricostruzione post bellica, l’allora presidente della Fiera mise a disposizione della Scala il palazzo delle Scintille per ospitare la stagione scaligera, come risposta alle sollecitazioni del sindaco Greppi. Il palazzo diventò così il simbolo della ripartenza di Milano”.

