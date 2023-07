Il disastro (parziale) sul Tribunale dei brevetti che nessuno vuole spiegare

L’assegnazione della sede europea a Milano è stata presentata dal governo come una vittoria. Eppure resta aperto il nodo delle competenze e delle materie su cui potrà esprimersi. Una questione decisiva per capire se si tratta davvero di un successo

La disputa sul Tribunale europeo dei brevetti è uno di quei temi che tiene banco per qualche giorno, poi svanisce. Troppo tecnico per appassionare più a lungo i media, anche perché l’assegnazione a Milano di una sede del Tribunale, a prescindere dal suo peso reale, è stata presentata dal governo come una vittoria. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha seguito la trattativa in prima persona, ha detto che è stato il frutto di un negoziato di successo con le sedi concorrenti di Parigi e di Monaco. Difficile mettersi lì a capire questa storia delle competenze, suddivise con furbizia diabolica nelle denominazioni, perché se alla sede di Milano ne spettano alcune nel settore farmaceutico, che era il più ambito, a quella di Parigi ne spettano delle altre sempre nello stesso ambito. Insomma, sempre di contenziosi su brevetti farmaceutici si tratta. Peccato, però, che la capitale francese si occuperà della fetta più grossa. Ma sono distinzioni sul filo di lana, ci vuole troppo tempo per andare a fondo sulle differenze e spiegarlo sui social.