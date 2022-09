Il MedFest di Lecco (e dintorni), un evento culturale con molte scoperte territoriali

Si può partire dal ponte Azzone Visconti, simbolo della Lecco medievale, biglietto da visita della città. Per poi passare dalle tre chiese sul monte Barro: la chiesa di Santa Maria, risalente al 1400, dell’Eremo di Monte Barro; la Cripta di San Michele, nella frazione di San Michele di Galbiate; e poi la chiesa di Sant’Agata di Pescate (borgo più in là nei secoli nobilitato da Manzoni). Altra chiesa gioiello, Santa Maria sopra Olcio, piccola e isolata sui monti che sovrastano la sponda lecchese del lago, raggiungibile solo da un sentiero che ha inizio da Somana. Si possono immaginare le battaglie del 1400 tra il Ducato di Milano e la Serenissima alla rocca di Brivio, dove i segni sono ancora visibili, sul confine naturale dell’Adda. Da vedere, anche se nel percorso che vi stiamo illustrando non compare, è lo straordinario complesso benedettino di San Pietro al Monte a Civate, uno dei capolavori assoluti del romanico lombardo, inserito dal 2016 nella Tentative List dell’Unesco come patrimonio dell’umanità. Lo si raggiunge da Civate in un’ora circa di cammino su un sentiero ciottolato.

