Il mercato del lavoro Milanese torna ad avere segno positivo

Il commento di Carluccio Sangalli: i numeri parlano di crescita nel capoluogo lombardo, anche se lontano dai livelli pre pandemia. E le protagoniste sono le aziende degli under 35

Un occhio a Roma e l’altro alla crescita. Milano non tradisce la propria vocazione. E’ così dopo aver spinto il possibile, da Beppe Sala al presidente degli industriali Alessandro Spada, per il remain di Mario Draghi, si parla di economia reale. E mentre arrivano dati e previsioni pensanti dall’Europa, l’economia reale lombarda invia segnali positivi, di resilienza, che contrastano anche con una narrazione che, anziché giustamente preoccupata, si sta trasformando in apocalittica.