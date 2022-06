La Veneranda Fabbrica delle idee che rimette il Duomo al centro

Il consiglio è di approfittare dell’estate, la stagione che permette di salire sulle Terrazze del Duomo e potersi confondere finché fa notte tra le 135 guglie in marmo di Candoglia, che disegnano verso il cielo il profilo della Cattedrale. Senza dimenticare che il Duomo ospita più di 3.400 statue, molte delle quali si trovano sulle sue maestose Terrazze, la vista più bella della città. C’è un’istituzione importante in città, si chiama appunto Veneranda Fabbrica del Duomo, e nonostante sia antica non perde il passo dell’innovazione. Dal 2 giugno al 28 luglio, ogni giovedì, ha deciso che i visitatori del Duomo potranno salire fino alle 22 (ultima salita alle ore 21 e 10) e godersi il tramonto con tanto di accompagnamento musicale dal vivo e visita guidata di un'ora. Inoltre, martedì 14 giugno e martedì 12 luglio, dalle ore 18 e 30, la Veneranda, ente istituito da Gian Galeazzo Visconti nel 1387 e preposto alla conservazione e valorizzazione della Cattedrale, offre la possibilità di visitare il Museo del Duomo (si entra da Palazzo reale) gioiello poco conosciuto e con un aperitivo nel suggestivo cortile interno e assistere, nella chiesa di San Gottardo in Corte, a un concerto della Cappella Musicale del Duomo, diretta da monsignor Massimo Palombella. E da venerdì 3 giugno la Cava di Candoglia, dove viene estratto da oltre sei secoli il prezioso marmo del Duomo, all’imbocco della Val d’Ossola, riapre finalmente alle visite guidate.

