Tutta la città può essere un film. Ecco Milano City Studios

Milano come un grandissimo set cinematografico, come del resto è nel suo destino. Ma è ciò che spera di realizzare, aggiornando l‘e vecchie “location” dei ’immagine dei film del passato a una nuova visibilità e contemporaneità, Andrea Baccuini. Lui è il ceo di Big Spaces, società di Venue Management italiana, con sede a Milano, che individua e gestisce spazi della nuova eccellenza architettonica e urbanistica milanese e ne ne fa set fascinosi, capaci di amplificare i contenuti visivi: siano cinema, pubblicità, o altri tipi di eventi. “Milano deve ‘rendere’ – spiega il manager, il cui lavoro è essere intermediario tra gli spazi, i luoghi, e il cinema, la pubblicità – Ma per farlo bisogna metterla sul mercato in maniera strutturale e lo può fare solo un privato che di lavoro fa questo. Questo settore è esploso con le piattaforme digitali. Noi siamo pronti per questo, Milano se lo merita, ne vorrei parlare con il sindaco”.

