Così Milano accoglie i profughi dall'Ucraina

I più provati sono quelli che hanno fatto un viaggio lunghissimo per arrivare in Italia dalla città martire di Kharkiv. Scesi dal pullman, prendono in mano i giochi per i bambini e restano un po’ impacciati, davanti alla ricca colazione che gli studenti e familiari del collegio della Guastalla di Monza hanno preparato per accoglierli. Anche se dovremmo dire provate perché tutti i profughi che stanno arrivando – grazie alla staffetta umanitaria di varie associazioni o al desiderio di coppie, studenti, gruppi di amici che prendono un furgone e vanno al confine polacco – sono donne che arrivano coi propri figli e parenti. Martedì mattina, ad aspettare un nuovo pullman di fuggiaschi dalla guerra di Putin, c’erano i volontari dell’associazione I Bambini dell’Est che in sinergia con Refugees Welcome Italy e con l’assessore alla Casa Pierfrancesco Maran da giorni organizzano la presa in carico di alcuni delle migliaia di profughi arrivati in Lombardia.

