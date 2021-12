La nuova metro a Milano non è ancora partita ma fa già gola agli investitori

Non è ancora partita ma già fa gola agli investitori (stranieri) dei potentissimi fondi. E’ la M4, la nuova metropolitana stoppata temporaneamente causa Covid ma già profittevole, perché quando potrà partire, aprirà i battenti da Milano all’aeroporto più ambito: Linate. La M4 (metropolitana automatica come la Lilla) interessa gli investitori perché a regime trasporterà quasi 90 milioni di passeggeri l’anno e porterà i viaggiatori da Duomo all’aeroporto Forlanini in soli 14 minuti. Non solo, una volta ultimata, l’intera tratta raggiungerà i quartieri più popolosi ai confini di Milano. Per quanto è un investimento interessante, al futuro.

