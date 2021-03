Chiudere Linate per un po'. La soluzione logica di Sea agita Sala

Tenere aperto l'aeroporto, che potrebbe diventare anche un nuovo hub vaccinale, al momento non conviene. Sarebbe meglio concentrare i pochi voli a Malpensa e riportarla prima possibile a pieno regime.

Per Beppe Sala è un altro bel problema da risolvere. Ma con la bussola del buon senso può essere affrontato. Il problema si chiama Linate, l’aeroporto più amato dai milanesi, e l’idea che circola da un po’ di chiuderlo temporaneamente (ma magari tenerlo chiuso anche nel primo periodo della sospirata “ripartenza”). Perché la pandemia colpisce anche Sea, la partecipata dal Comune che gestisce i due scali di Malpensa e Linate. La società guidata da Armando Brunini ha chiuso il primo semestre 2020 con perdite da 50 milioni (nel 2019 i ricavi arrivavano a 124 milioni) ma in realtà oggi, col fermo totale del turismo e la paralisi delle attività, perde 30 milioni al mese. L’unico settore che marcia, e bene, è il cargo di Malpensa, che a febbraio ha portato a casa un + 33 per cento rispetto al 2019, con Dhl che ha aperto il suo nuovo hub con 700 nuovi lavoratori.