I re magi di Draghi sono arrivati a Milano, con i doni del Pnrr 

Sono arrivati come i re Magi a Sant’Eustorgio. Un grappolo di ministri del governo Draghi per avviare l’operazione Recovery, coi doni del Pnrr. Con la benedizione del premier (66 miliardi a regioni ed enti locali), l’Epifania a Milano è arrivata in anticipo. E subito si è palesato lo spirito lombardo, un po’ guascone, detto del baùscia. E’ toccato al sindaco Beppe Sala tenere alta la bandiera: “Milano è in grado di investire un miliardo all’anno”, ha detto: “Io non voglio dire che la nostra speranza sia che qualcuno non li chieda, così noi possiamo chiedere di più, ma non possiamo buttare via questi fondi. Se qualcuno rinuncia, il residuo venga dato a chi può farlo”. E tanto per chiarire: “Io non contesto la regola del 40 per cento dei fondi al sud, se fossi stato al governo l’avrei approvata subito, ma il sud è chiamato a prendersi la responsabilità di spenderli bene”.

