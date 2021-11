C'è un'altra povertà causata dal Covid, quella educativa

Mentre nei salotti buoni delle grandi città si discute di homeschooling – sarebbero già quindicimila i bambini e i ragazzi che la stanno praticando perché le loro famiglie sono convinte di trovare modelli d’insegnamento più liberi e consapevoli – la Dad coatta, quella imposta dalla pandemia, ha lasciato ferite profonde e un po’ di speranza. Sul tema delle povertà, e quella educativa non è delle meno gravi, la Fondazione Cariplo ha fatto molto e da molto tempo. Negli anni scorsi, a Milano, ha messo sotto osservazione i 25 quartieri popolari più difficili, a partire da via Padova, il Corvetto, il Giambellino, via Forze Armate, Dergano, Baggio, la Barona, per sviluppare col progetto alimentare Qubi un’azione forte contro la povertà infantile. Ma sull’impervio sentiero obbligato da Covid si è fatta strada un’altra povertà, non meno pericolosa: quella educativa appunto. “Sul questo fronte ci siamo mossi da tempo”, spiega Monica Villa, vicedirettore dell’Area servizi alla persona di Fondazione Cariplo. “Durante il periodo del lockdown, nei 25 quartieri più a rischio della città, col supporto indispensabile delle reti, abbiamo sviluppato la nostra attività per contrastare gli effetti delle chiusure da pandemia”. Anche perché la Dad rischiava di diventare per troppi minori “la negazione dell’accesso all’istruzione”.

