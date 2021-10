Quelle tre parole scritte sulla lavagna: comunità, fragilità, conoscenza

"Anche il Covid forse ci ha insegnato qualcosa, forse persino da questa minaccia costante abbiamo ricavato qualche pensiero utile…”, ho detto, e la discussione è iniziata, interventi, timidi silenzi, fertile caciara, e alla fine ho scritto tre parole sulla lavagna, per fermare tre concetti preziosi usciti dalle tante parole che si sono incrociate tra i banchi e la cattedra. Comunità, fragilità, conoscenza: tre piccoli passi avanti verso la consapevolezza. Abbiamo sofferto a lungo la solitudine, chiusi nelle stanze, aggrappati allo schermo del computer: e però in parte era così anche prima, perché la nostra società in fondo è basata su un individualismo esasperato, ognuno per sé, ognuno a costruire il suo solitario percorso verso chissà quale meta, ognuno ad armare il suo bunker roccioso e diffidente. E invece ora è chiaro, chiarissimo, che dobbiamo immaginare e produrre una società più solidale e generosa, perché nessuno si salva da solo, perché è giusto ritrovarsi insieme a condividere la vita.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE