Recovery e architettura. Draghi rilancia la "scuola modulo"

Torna la prefabbricazione, dunque, grazie al Governo Draghi, “il tempo per costruire una scuola potrebbe essere ridotto”, ma chi saranno i grandi architetti che progetteranno il nuovo standard edilizio, come già promesso dal premier? Ovviamente Renzo Piano, che da tutta la vita persegue questa via: dalla “cultura politecnica” dei suoi professori Angelo Mangiarotti, Giuseppe Ciribini, Alberto Rosselli incontrati all’università, alle prime opere industriali genovesi, alla frequentazione dei corsi di Jean Prouvé (pioniere della prefabbricazione metallica in Francia, collaboratore di Le Corbusier, autore di decine di scuole smontabili e trasportabili nonché membro della giuria del concorso internazionale per il Beaubourg che premiò Piano&Rogers) fino alla casa evolutiva di Bastia Umbra (1978) dalle pareti prestampate e infine al progetto del suo gruppo al Senato G124 per “la Scuola Modello” (2017) di Sora, in provincia di Frosinone, il cui nome spiega già tutto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE