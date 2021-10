Dopo le sberle, ecco pronta la rissa tra Lega e FI in regione Lombardia

C’è chi scommette che Attilio Fontana non toccherà una virgola. Altro che rimpasti di giunta e altre voci che, come venticelli, soffiano lungo i trecento metri che separano il consiglio regionale in via Fabio Filzi e la giunta di Palazzo Lombardia. Certo, per le logiche cencelliane (che anche Beppe Sala con la giunta milanese ha dimostrato di conoscere e applicare meritoriamente alla perfezione), qualche casella andrebbe ridefinita. Incastri pericolosi e complicati. Non bisogna solo tener conto della rappresentatività dei gruppi consiliari, ma anche dei territori. Per capirsi: il conto degli assessori è complicato dal fatto che vengano dalla Valtellina o dalla Valcamonica o da Milano e così via. Tutta la Regione va rappresentata, tutti i gruppi vanno rappresentati. E poi ci sarebbe anche il tema della competenza, che non è affatto secondario, in un momento in cui la gente chiede proprio quello: competenza e serietà. Dunque, partendo dalla fine: difficile che Attilio Fontana si metta a fare rimpasti a un anno e mezzo dalla fine della consiliatura, con il rischio di farsi venire un immane mal di testa.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE