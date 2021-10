Atm, Fnm, Sea, A2A. Inizia la gran guerra della mobilità green

L'Azienda trasporti milanesi è un'eccellenza minacciata dalla gara pubblica richiesta dall'Ue per l'affidamento del servizio. Nel frattempo, tra bus elettrici e progetti all'idrogeno, comune e regione studiano come ci si muoverà nel 2050

Grande è la confusione sotto il cielo, eccetera. Ma sotto il cielo della mobilità milanese e regionale (tra le migliori d’Europa) la situazione non è eccellente e le cose da capire sono davvero molte (innanzitutto per il nuovo governo della metropoli) e si chiamano: integrazione delle reti e transizione green. Ma ce n’è una che preoccupa anche di più gli amministratori milanesi, che sulla mobilità si giocano una fetta del successo nei prossimi anni: l’affidamento del servizio, oggi gestito da Atm, attraverso una gara pubblica, come chiesto dall’Unione europea. Spiega al Foglio Arianna Censi, neo assessore alla Mobilità del comune di Milano: “Siamo in una situazione molto particolare e va trattata con la giusta attenzione. Abbiamo a che fare con un’azienda (Atm, ndr) di eccellenza. Il punto vero – ed è bene che ci sia lo slittamento della gara di un anno – è che siamo in una fase di transizione e, come dice l’Europa, la finalità del trasporto metropolitano strutturato è limitare l’utilizzo dell’auto. Dunque è evidente che ci devono essere investimenti robusti sul trasporto pubblico locale”. Tutto questo cambia lo scenario “e anche ciò che devi chiedere” nel capitolato di gara a chi partecipa, chiarisce l’assessore.