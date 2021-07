Il metodo Berlusconi per far fuori i candidati, le liste Pd e lo sbarco di Roma Melona

Il curaro del silenzio

Lo sanno tutti, uomini e donne (anche prima che arrivassero i bestseller intitolati “Stai zitta”) che è una cosa assai amara, e dolorosa. Ma è un’arma potente che la politica odierna fatta di tweet, post, dichiarazioni e video non sa usare e spesso non può usare, presa dalla bulimia comunicativa. Invece Silvio Berlusconi, vecchia lenza, sta impartendo proprio così l’ultima lezione alla politica cittadina milanese: l’amara cura del silenzio. Gabriele Albertini ha detto no anche per questo, per quel lungo silenzio di Arcore rotto successivamente in privato, ma mai in pubblico. Roberto Rasia Dal Polo, neo papà ed ex sfidante incoronato dal solo Matteo Salvini, è stato il più abbandonato nel silenzio della storia politica milanese, rotto solo dai “domani decideremo” del segretario leghista. E poi ci sono Simone Crolla, Riccardo Ruggiero (che si è visto sui giornali ma il cui telefono non è mai neppure squillato, nonostante fosse trai pochi dotato di curriculum). E poi Oscar Di Montigny. E poi Annarosa Racca, Fabio Minoli Rota, Maurizio Dallocchio (e forse ci si scorda pure qualcuno) annegati in un mondo senza suoni. Di tutti questi Silvio Berlusconi non ha mai detto nulla. Né in bene né in male. Ma con una tonalità (anche il silenzio ha le sue sfumature) molto differente rispetto a quella di Andreotti, “se non puoi parlar bene di una persona, non parlarne”. Dopo la cura del silenzio del Cav., i candidati sono morti uno a uno, come mosche. Hanno rinunciato, oppure semplicemente non se n’è più parlato. L’ultimo nome spuntato è il pediatra Luca Bernardo, fratello di amico della (fu) Forza Italia centrista-moderata. O chissà se Andrea Farinet la spunterà mettendo da parte le “delicate questioni personali”, oppure nel centrodestra si intonerà il canto dei giallorossi: “Forza Lupi, sono finiti i tempi cupi”.