Simone Crolla ci dice perché è pronto a correre per il centrodestra a Milano

“Chi non vorrebbe fare il sindaco di Milano?”, Simone Crolla non nasconde la passione per la sua “città ferita” e la disponibilità, qualora il centrodestra lo designasse come candidato sindaco, a correre per la conquista di Palazzo Marino. “Viviamo come sospesi in una città che non è la Milano post Expo che andava a gonfie vele ma la Milano post Covid che deve tornare a correre”, scandisce Crolla, consigliere delegato dell’American Chamber of Commerce in Italy, ente privato che dal 1915 promuove le relazioni economiche e politiche tra le due sponde dell’Atlantico. Le piacerebbe, allora, diventare il sindaco di Milano? “Non per vanagloria, mi creda, sarebbe piuttosto una chiamata alle armi. Io non mi tirerei indietro”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni