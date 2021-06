Aiuto, il white flight! Segregazione razziale nelle scuole in città 

Il termine urtante white flight (la fuga dei bianchi) è apparso per la prima volta in Italia in uno studio del Politecnico pubblicato da Franco Angeli nel 2017 (White flight a Milano, la segregazione sociale ed etnica nelle scuole dell’obbligo) per lanciare l’allarme sulla ghettizzazione degli allievi stranieri e dei residenti nelle periferie come esito della “fuga degli italiani” verso le scuole private o più qualificate. In America se ne parla dagli anni 60 e in Europa del nord, dalla Danimarca all’Irlanda, il rischio della fuga bianca è entrato nel dibattito pubblico già da diversi anni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni