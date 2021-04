Romanzo di periferia

Questo è il terzo, e due su tre sono ambientati a Milano. Fabio Guarnaccia ha scritto libri che sullo sfondo hanno determinate parti della città. Il primo, “Una specie di paradiso”, è ambientato in zona di Porta Venezia, al Lazzaretto “dove va in scena una sorta di guerra di religione che scoppia nel quartiere in seguito al furto di una icona, una Madonna piangente della chiesa ortodossa in via San Gregorio”, racconta. Ben diverso dall’ultimo romanzo, “Mentre tutto cambia” che vede come scenario la periferia nord, quella di Precotto, Gorla, Greco, Crescenzago e la storia di quattro adolescenti. Se il primo romanzo ha un tono umoristico, il secondo non lo è per niente. Guarnaccia è direttore della rivista culturale Link - Idee per la televisione, perché “solo a scrivere di narrativa non ci si campa”. Ambientato nella periferia di fine anni ’80, di preciso nell’estate 1989, “Mentre tutto cambia” (Manni Editori), parla del passato e non dell’oggi. Cambia qualcosa nella vita dei protagonisti, quattro ragazzini che si ritrovano a riempire le lunghe giornate noiose di quella estate trascorsa in un campo di periferia, dove incappano nel corpo di un ragazzo morto di overdose. Non è un giallo, è un libro di atmosfere, sentimenti ed emozioni tipici dell’adolescenza”.

