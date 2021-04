Due soldi di speranza, quel che serve al comune per rifare Milano

Il capoluogo lombardo tra pochi mesi dovrà fare i conti con qualche migliaio di esercizi pubblici chiusi, e con un livello di disoccupazione tornato “pre Expo”. Dai 300 ai 250 milioni di mancati introiti per lockdown e smart working. Un volano di ripresa sarà il masterplan per Porta Romana

Come nel vecchio film di Renato Castellani che inaugurò il neorealismo rosa, anche Milano avrebbe bisognoso di “due soldi di speranza”. (Anzi un po’ di più). Come nel neorealismo rosa, perché un conto è guardarsi realisticamente nello specchio del disastro in corso, lo facciamo tutti da un anno, ma poi serve anche un po’ dell’ottimismo che fu il volano della ricostruzione. E mentre la politica cittadina sonnecchia, per i milanesi che andranno a votare in autunno, oltre alle promesse green e al successo vaccinale, conterà molto anche un altro fattore: il fattore “quanti soldini riuscirà a mettere a terra il nuovo sindaco?”.