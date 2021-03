Milano ferita ha davvero bisogno del sindaco verde? Domande

La vera svolta green è già in corso, ma non la si deve alle piste ciclabili. Una cosa è certa: servono innanzitutto aiuti e "progetti ponte" per ripartire

Sindaco che ama la bicicletta, il repentino ma non illogico passaggio di Beppe Sala ai Verdi (ma europei) è destinato a creare un bel rebelot nel Pd (ne parliamo qui a fianco). Lo seguiremo con attenzione. Eccesso di “correntismo” a parte, per capire la traiettoria di Sala, più che al suo ultimo libro sul socialismo, bisogna tornare al precedente Milano e il secolo della città, in cui da membro (un onore per Milano) del C40 Cities, il network delle città mondiali più impegnate (e avanti) nella svolta green, argomentava con buone idee perché il futuro — altro che stati, altro che borghi — sarà guidato da metropoli e megalopoli. Più smart e più attrattive. Ma che per vincere la sfida occorre una decisiva svolta sull’ambiente.