Crolla o non Crolla? Un sindaco per il centrodestra

Dopo quello di Roberto Rasia Dal Polo, l'attuale consigliere delegato della Camera di commercio americana in Italia è il nome nuovo per insidiare Beppe Sala nella prossima tornata elettorale

Il suo nome era girato nei mesi scorsi (ma un cip l’aveva messo anche nel 2016) quando ci si interrogava sul candidato sindaco del centrodestra (in attesa del Mister X di Salvini) e di nomi ne erano circolati un po’, sempre smentiti. Tranne quello Roberto Rasia Dal Polo, l’unico ad essersi fatto avanti ma senza ottenere risposta: continua a piacere alla Lega (che ha detto no al centrista Maurizio Lupi) ma il Cav. non si esprime. Così negli ultimi rumors pare stia tornando caldo lui: Simone Crolla. Attualmente Consigliere delegato della Camera di commercio americana in Italia, nel 2012 divenne deputato del Pdl in sostituzione di Valentina Aprea ed stato vice capo di Gabinetto con Berlusconi. È anche nel board della Veneranda Fabbrica del Duomo, guidata da Fedele Confalorieri. È in buoni rapporti con Giorgetti. Potrebbe essere il tanto cercato nome di mediazione: visto che la partita la dirige Salvini.