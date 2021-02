Cambi di stagione. Se a Milano si vota in autunno sarà un'altra storia

Due versioni della stessa storia, probabilmente – almeno stando ai pronostici di oggi – con lo stesso finale e con lo stesso attore protagonista. Ma con un esito molto differente in termini di offerta qualitativa per la città. Sia che si dovesse votare in primavera, nell’ultimo scampolo di maggio o i primi di giugno, oppure in autunno, tra la fine di settembre e ottobre, Beppe Sala sarà comunque il candidato in testa per ottenere la riconferma. Ovvietà: anche perché dall’altra parte Salvini e Berlusconi non hanno ancora sciolto la riserva, in una serie quasi infinita di rinvii, di emergenza in emergenza, dal Covid al rimpasto in Regione all’addio di Conte bis all’avvento di Mario Draghi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni