La transizione ecologica è qui in Lombardia

In Lombardia, la strada verso la transizione ecologica che il ministro Roberto Cingolani dovrà percorrere, è in discesa. O almeno il tracciato già ben delineato. E Milano è il laboratorio. D’altra parte proprio Cingolani, dall’Istituto italiano di tecnologia, ha lavorato in modo incisivo alla definizione della piattaforma ambientale di Expo Milano 2015. “Ci vuole una visione integrata, perché non è solo questione di clima, mobilità o ambiente, bisogna saper osservare tutte le dimensioni, assieme. Questa è la sfida anche nel passaggio tra il ministero dell’Ambiente e quello della Transizione”, spiega al Foglio Eugenio Morello, professore associato in Urban Design presso il PoliMi, coordinatore e ricercatore al Laboratorio di simulazione urbana Fausto Curti, dipartimento di Architettura e Studi urbani (Dastu).

