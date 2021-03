L'app per il lavoro

Ichino spiega MyAfolmet, il nuovo strumento di Afol per domanda, offerta e percorsi

La pandemia accelera la transizione, non solo quella ambientale. Nell’area milanese la transizione che preoccupa di più è quella del lavoro, perché quando finirà il blocco dei licenziamenti bisognerà farsi trovare pronti. “Milano sta meglio del resto del paese, dal punto di vista del mercato del lavoro, ma sta peggio rispetto al centro-nord Europa”, spiega Pietro Ichino, giuslavorista, nel cda di Afol metropolitana. “Abbiamo una partecipazione femminile al mercato del lavoro superiore alla media nazionale, si avvicina all’obiettivo di Lisbona del 60 per cento, ma è nettamente inferiore rispetto agli standard europei. Abbiamo un tasso di disoccupazione giovanile inaccettabile, dovuto essenzialmente alla carenza di strumenti di orientamento scolastico e professionale. Abbiamo bisogno di mettere a disposizione di un’intera generazione il primo anello della catena dei servizi del mercato del lavoro che è l’orientamento scolastico professionale, senza il quale il gap tra tasso della disoccupazione giovanile e tasso generale non si risolve”. Precisa: “Dai nostri incontri con Assolombarda, Confcommercio, Confartigianato risulta evidente la difficoltà nella corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro”.