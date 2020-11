L'ultimo Natale di San Siro (forse). I tempi di Scaroni e gli stop politici

Per il presidente del Milan i lavori del nuovo stadio partiranno per metà 2021, ma dal Comune frenano. La ricandidatura di Sala e il puzzle dei comitati

Al momento l’unica certezza è lo studio di fattibilità e il nuovo piano economico finanziario che Inter e Milan hanno consegnato al Comune lo scorso 6 novembre per conquistarne il favore. Il dossier, a conoscenza soltanto dell’assessore Pierfrancesco Maran e dei tecnici dell’assessorato all’Urbanistica, secondo quanto annunciato dalle due società contiene la ridefinizione del progetto di San Siro in linea con i 16 punti approvati dal Consiglio comunale un anno fa. In particolare prevede “un’area pedonale pari a circa 220 mila mq, con verde pubblico raddoppiato da 56 mila a 106 mila mq” e soprattutto “una significativa riduzione delle volumetrie accessorie rispetto alla proposta iniziale, equivalenti a un indice edificatorio di 0,51 mq/mq”.

