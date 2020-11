Filtri per banche. I nuovi investimenti di Giorgio Girondi

Chi è l'imprenditore mantovano, re in Cina dei filtri auto e ora azionista di peso in Bpm. Tra auto d’epoca e azioni

Ha fatto un buon affare il re dei filtri, l’imprenditore mantovano Giorgio Girondi, a comprare il 5 per cento di Banco Bpm. Da fine ottobre, da quando cioè l’operazione è emersa dalle comunicazioni della Consob, Girondi può registrare già una plusvalenza teorica di qualche decina di milioni di euro. Il suo pacchetto di azioni alle attuali quotazioni di mercato vale, infatti, circa 134 milioni di euro mentre superava di poco 100 milioni quando ha chiesto ai consulenti di Baker McKenzie di aumentare la partecipazione nella banca milanese dall’1,02 per cento al 4,98 per cento. Un balzo improvviso, praticamente una mini scalata, che ha portato il sessantacinquenne Girondi a diventare il primo azionista privato di Banco Bpm a un pelo dal fondo d’investimento americano Capital Research, che detiene solo lo 0,1 per cento in più.

