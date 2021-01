Un mondo fogliante. I nostri primi 25 anni

Un magazine da collezione per festeggiare il nostro compleanno. In regalo con il Foglio, in tutte le edicole da sabato 30 gennaio

È un "magazine” che riproduce le pagine e gli articoli migliori della nostra storia. I nostri amori e i nostri nemici. Tonino e i suoi cari, l’Amor Nostro, Usa day e Israele day, la lotta al terrore e le battaglie etiche, i Papi che ci piacciono e quelli che non ci piacciono, il mercato, la democrazia aperta e la gnagnera dei moralisti. Le firme e gli autori. Come siamo partiti e come siamo cambiati, per rimanere sempre noi stessi: “i foglianti”. Venticinque anni che sono anche la storia d’Italia e del mondo, guardando sempre al di là del nostro naso e dei nostri confini.

In regalo con il Foglio, in tutte le edicole da sabato 30 gennaio, c'è un magazine da collezione per festeggiare i nostri primi 25 anni.

