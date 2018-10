"Perché siamo orgogliosi della nostra Giornata dell'Ottimismo"

Ospite della trasmissione radiofonica "A tutto campo" su Rtl102.5, il direttore del Foglio Claudio Cerasa ha parlato "della fuga dalla realtà" del governo gialloverde. “Il problema non è l'incompatibilità tra Salvini e Di Maio – ha detto il direttore – I due azionisti di governo litigano sui dettagli, sulle piccole cose. Ma sui grandi temi la pensano allo stesso modo. La loro vera incompatibilità è con la realtà, la realtà dei fatti che ogni giorno ci punisce e che ogni ora ci fa perdere credibilità”.

Sabato 27 ottobre ci sarà la Festa del Foglio a Firenze con vari ospiti tra cui il ministro dell'Economia Giovanni Tria, l'ex premier Paolo Gentiloni, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e il ministro degli Esteri Enzo Moavero. Gli incontri fanno parte della Giornata dell'Ottimismo, un nome che ha una ragione ben precisa. "Come si fa a essere ottimisti – si chiede Cerasa – in un momento in cui c'è un pessimismo che ci assale, e in cui siamo dominati dal rancore? Oggi l'ottimismo è l'unico modo per guardare in faccia alla realtà, il rancore ci porta ad inseguire delle politiche irreali".

L'ingresso alla Festa del Foglio è libero fino ad esaurimento posti e per prenotare bisogna inviare una mail all'indirizzo firenze2018@ilfoglio.it.