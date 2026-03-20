Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

in edicola e online

E. Manet, "Fishing", 1863

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì)

Il cool del giornalismo. Non c’è solo Giorgia Meloni che va da Fedez: tutti oggi ascoltano, producono o sognano un podcast. In America spopola Rogan, che fa gran denari. Un genere molto amato dai maschi e, in ultimo, dai politici - di Michele Masneri

Amati infedeli. Il clero, il regime e i suoi rampolli. Figli e famigliari dei capi dell’Iran vivono in occidente. E’ un grande reality show teocratico - di Giulio Meotti

La dittatura del martirio. La decapitazione del regime prosegue. Ma il sentimento tragico dell’Iran celebra il sacrificio, non la vittoria - di Siegmund Ginzberg

Crepe trumpiane. Dall’attacco all’Iran, J.D. Vance è sparito. E a destra tanti si rivoltano contro l’interventismo del presidente, che risponde: “Maga sono io” - di Giulio Silvano

In morte di un catastrofista. Addio a Paul R. Ehrlich, lo studioso che ha allarmato il mondo con le sue tesi (sbagliate) sulla sovrappopolazione - di Luciano Capone e Carlo Stagnaro

Cara, piccola egemonia. Storia di un’ossessione culturale italiana, negata dalla sinistra per usarla meglio e inseguita dalla destra che non ha mai capito che si vince di più puntando sul fantasy (così ora litiga da sola alla Biennale). Il gran libro di Andrea Minuz - di Maurizio Crippa

Un fasciocomunista in paradiso. Antonio Pennacchi, imprevedibile ma sempre in disaccordo. La consacrazione con il Meridiano delle sue “Opere scelte” - di Pierluigi Battista



Rosso, nero o Macron? La Francia al gran ballo dell’Eliseo. Nelle città francesi va in scena la prova generale delle presidenziali 2027, una resa dei conti per l’Europa intera. Protagonisti e dilemmi del tourbillon politico d’oltralpe - di Stefano Cingolani

L’Alba dei robot. Moya, della cinese DroidUp, è la prima androide indistinguibile da un essere umano. Le macchine e noi. E una domanda antichissima - di Michele Magno

I corridoi della misericordia. Speranze e misteri del Real Albergo dei Poveri. Una storia secolare raccontata in un’esposizione per i 2500 anni di Napoli - di Francesco Palmieri

Nuovo cinema Mancuso. I film della settimana, le serie del momento e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso