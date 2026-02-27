Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì)

Nel Buco nero nucleare. Mosca ha trasformato la centrale di Zaporizhzhia nel posto più pericoloso d’Europa, vuole farne un segno indelebile dell’occupazione collegandola alla sua rete. Storie degli specialisti ucraini costretti a scegliere fra la russificazione e la tortura - di Micol Flammini

Ingiusta Trani. Tre sindaci perseguitati e arrestati – infine assolti – dalla procura che ha commesso più reati di quanti ne ha scoperti. Un manifesto per il Sì - di Luciano Capone

Anteprima americana. Cinquant’anni da “Tutti gli uomini del presidente”. Cosa resta del Washington Post, del giornalismo e della democrazia - di Marco Bardazzi

Il mago dei suoni. Nel laboratorio di Maurizio Biancani, demiurgo del rock italiano e della canzone d’autore. Qui son passati tutti, da Vasco a Lucio Dalla - di Vittorio Bongiorno

Laura di Messico e nuvole. Pausini da Solarolo, la regina di questo Sanremo ambiguo e spento. Un ritratto e un’intervista impossibile - di Michele Masneri

La spilla vincente. Oggetto unico e indispensabile, pochi ricordano il nome del suo inventore. Un romanzo celebra Walter Hunt, genio distratto - di Sandra Petrignani

La rivoluzione dei pianoforti. In principio il martelletto. Storia delle innovazioni che hanno accompagnato generazioni di compositori. In musica a Milano - di Alberto Riva

Gli inferni del centro America. Cuba e le sue sorelle. Tra miseria, narcos e tirannia - di Maurizio Stefanini

Colori di libertà. La fuga dalla Spagna della Guerra civile e l’incontro con l’avanguardia newyorkese. Due mondi nell’opera di Esteban Vicente, in mostra a Roma - di Maria Pia Farinella

Lezioni di comicità. Deluigitudine, o dell’arte di non prendersi sul serio e mettere tutti d’accordo. E di raccontare i bambini e la genitorialità senza isteria. Come in “Un bel giorno”, il film in uscita. Chiacchiere con Fabio De Luigi - di Andrea Minuz

