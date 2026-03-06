Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

in edicola e online

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì)

La sacra alleanza. Da Khomeini ad Ahmadinejad, l’Iran ha sempre cercato l’appoggio del Vaticano per uscire dall’isolamento internazionale. E alla Chiesa il regime pareva una soluzione utile per evitare il collasso spirituale della regione - di Matteo Matzuzzi

Pacifisti atomici. Quelli che la bomba iraniana porterà armonia e stabilità nel mondo. E Israele è molto più pericoloso di un mullah all’uranio arricchito - di Giulio Meotti

Le necessarie crudeltà del potere. Stalin detestava il “debole” Amleto, Shakespeare e la sua visione della storia. I regimi e la tragedia della successione - di Siegmund Ginzberg

Leggere o guardare. Il panico per i giovani con gli smartphone e l’elogio funebre dei libri. Ma davvero in passato eravamo tutti più intelligenti? - di Antonio Pascale

Tortora, cronaca di un linciaggio. La corsa sfrenata alla demolizione del conduttore di “Portobello”. Una delle pagine più infelici del giornalismo italiano - di Pierluigi Battista

Caccia alla bellezza estrema. “Looksmaxxing” o del culto per la perfezione estetica nell’epoca smodata dei social. Una galassia in espansione - di Giulio Silvano

A piedi nudi coi Kennedy. Passeggiate tra i fantasmi americani nella New York sotto la neve (con l’incubo dell’Ice e delle mance) - di Michele Masneri

Guerra e pace. Ogni potenza insegue un suo ordine mondiale. Dalla casa dell’Islam, attraversata da odi feroci, al sogno mai tramontato della Grande Russia, al “mondo piatto” dominato dal capitale. Oggi è il tempo del disordine, e del ritorno delle cannoniere - di Stefano Cingolani

Il disco che non c’è. Da X Factor a casa vostra. Con “LIVE?”, i Mombao aprono un interrogativo sulla musica dal vivo, e non lo chiudono. Intervista - di Enrico Cicchetti

Riscoprirsi metafisici. Iniziarono nella “città delle meraviglie”. De Chirico, Carrà, Morandi e gli altri. I mille omaggi e le disseminazioni di una stagione d’arte unica che arriva a Warhol, ai contemporanei, all’architettura, alla moda. Mostra diffusa a Milano - di Maurizio Crippa

Nuovo cinema Mancuso. I film della settimana, le serie del momento e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso