Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì)

Il giudice della stanza accanto. Come la casta dei cosiddetti “magistrati coraggiosi” ha neutralizzato, addomesticato e bullizzato i colleghi che avrebbero dovuto controllarli. Avevano un braccio armato: i giornalisti del circo mediatico giudiziario – di Giuseppe Sottile

Citofonare Roth. Reportage da Newark, New Jersey, sulle tracce dello scrittore di “Pastorale americana”. Bistrattato in vita, e pure da morto – di Michele Masneri

Gli imperi della disperazione. L’Europa sull’orlo del suicidio di Stefan Zweig e Joseph Roth, uniti dal pessimismo e dall’odio per la politica – di Siegmund Ginzberg

Quo vadis, Thiel? Il re nero della Silicon Valley vuole sconfiggere l’Anticristo con la religione della tecnologia. Ma Roma non si fa incantare – di Pasquale Annicchino

Il garage che cambiò il mondo. Apple compie cinquant’anni. Storia di un Big bang che ha origine nella mente caotica e visionaria del suo fondatore – di Marco Bardazzi

Colossal Mozart. L’Idomeneo, prima prova di grandezza di un giovane compositore a cui stanno strette le regole. La poesia al servizio della musica – di Mario Leone

Il neomelodico popolo della tv. Solo la televisione può catapultare Sal Da Vinci nel dibattito sulla giustizia. Come ci siamo arrivati? Il racconto di Aldo Grasso – di Andrea Minuz

E' l'America della libertà di parola o delle parole in libertà? Non c’è mai stato un tempo in cui si poteva dire tutto. Il Primo emendamento ha una lunga storia, e soprattutto una funzione: limitare il potere. Ora quel principio è in discussione – di Giorgio Caravale

Palermo, o cara. I conquistadores dell’arte hanno dato alla Kalsa un volto nuovo. Così il quartiere ha attratto fondazioni e collezionisti internazionali – di Valentina Bruschi

Il colore parla in silenzio. Firenze, la città ideale di Mark Rothko tra l’Angelico, Michelangelo e una dolorosa modernità. Una mostra intima – di Maurizio Crippa