Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì)

Il ritorno del tempo perduto. “Un’infinità di attimi in marcia contro di me”. L’esistenza che scorre come l’avanzata inesorabile della foresta di Macbeth. Scrivere, o dell’arte di sentirsi padroni della vita che resta. Conversazione con Yasmina Reza - di Annalena Benini





Sovranità limitate. Sul Pci al governo la dottrina Kissinger era chiara: “Neanche un caffè con i comunisti”. Vecchie e nuove sfere d’influenza - di Siegmund Ginzberg

Il terminator occidentale. Dalle aule di Habermas ai fronti militari. Il capo di Palantir Alex Karp pensa di “reggere la civiltà sulle spalle” - di Giulio Meotti

La pista dell’oro. La magia dell’Olympia delle Tofane, teatro di memorabili trionfi e rovinose cadute. Qui si incoronano le regine dello sci - di Flaminia Camilletti

Buona neve a tutti. Finiscono le gare ma non le polemiche. Olimpiadi e televisione di ieri e di oggi, un bilancio e una mostra - di Michele Masneri

L’uomo che non c’è. I dolori dei giovani uomini, sempre più soli, fragili e stretti fra l’imperativo dell’aggressività e l’assenza di nuovi modelli - di Donatella Borghesi

Il cielo sopra Roma e Berlino. Il quadretto d’amore tra Merz e Meloni s’è già scheggiato. Italiani e tedeschi, una lunga e tormentata storia sentimentale - di Nicola Mirenzi

Stretta tra Putin e Trump. La Germania smarrita cerca una rivincita nel riarmo. Il tradimento dell’alleato atlantico, la crisi industriale, la frammentazione politica. La locomotiva d’Europa prova a ripensare se stessa, ma la colossale svolta nella difesa spaventa - di Stefano Cingolani

Lettere dal boom. Il carteggio tra i Fab Four che fecero grande il romanzo latino americano. Le glorie, i litigi e i destini incrociati con i Beatles - di Maurizio Stefanini

Gli ultimi Leoni dei Florio. Padri eroici, figli sciagurati e matrimoni fatali tra gli splendori della Belle Époque. Dall’apogeo al tramonto - di Francesco Palmieri

Nuovo cinema Mancuso. I film della settimana, le serie del momento e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso