Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì)

 

Il Papa che chiude il Concilio. In nove mesi di pontificato, Leone XIV mostra di voler archiviare le sfinenti lotte tra conservatori e progressisti. Va oltre, punta tutto sulla spiritualità e su uomini dal profilo tradizionale che però sanno stare nel mondo - di Matteo Matzuzzi

 

Effetto Rushdie. Per i suoi “Versi satanici” gli hanno dato la caccia, ma lui resiste in una lotta estrema e minoritaria per la libertà d’espressione - di Pierluigi Battista

 

Una vita di neve e d’albergo. Cortina come un film di Lubitsch, via vai internazionale e regionale e un po’ di sport, ma senza esagerare - di Michele Masneri

 

Mecenate oscuro. Dagli scienziati ai  Nobel: tutti facevano la fila per avere fondi e favori da Jeffrey Epstein, il  filantropo predatore e transumanista - di Giulio Meotti

 

I misteri di casa Rothschild. Rivalità, successioni e morti sospette. Tra gli intrighi famigliari s’aggira anche lo spettro di Jeffrey Epstein - di Stefano Cingolani

 

Concorde story. Cinquant’anni fa l’aereo supersonico decollava per la prima volta. Tra tentativi e fallimenti, spionaggio e cervelli in fuga - di Massimiano Bucchi

 

Gli inventori della giustizia. Il fermento di Milano, l’immobilismo di Palermo e le contese di Napoli. L’Illuminismo  e i suoi avvocati della ragione - di Giuseppe Governale

 

Duecentocinquanta anni fa. Dieci padri da ricordare: fondarono l’America delle libertà. Coraggiosi generali e instancabili aiutanti, raffinati intellettuali e talentuosi scrittori. Santificati o dimenticati. Chi sono gli uomini che hanno contribuito a un esperimento rivoluzionario - di Giulio Silvano

 

Immagini da bere. L’ingordigia per i contenuti visivi non è una novità di oggi.  Storie di gemme, statue e affreschi ingeriti come medicine - di Giorgio Caravale

 

Comici di lotta e di governo. Pucci, Benigni e quell’uso tutto italiano di distinguere la comicità di destra da quella (superiore!) di sinistra - di Andrea Minuz

 


Nuovo cinema Mancuso. I film della settimana, le serie del momento e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso



 

