in edicola e online
Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana
Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola
Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).
L’ultima frontiera della fede. L’Asia resta quasi inaccessibile al cristianesimo, nonostante l’opera di grandi missionari che hanno fatto la Storia della Chiesa. Un problema etico che affonda le radici ben prima di Cristo e che sarà arduo risolvere - di Matteo Matzuzzi
Note dall’abisso. Una vita dedicata a salvare le musiche composte nei lager. Il lungo pellegrinaggio all’inferno del pianista Francesco Lotoro - di Giulio Meotti
Mille notti a Teheran. La mattanza al buio di oggi e quel venerdì nero in piazza Jaleh. Le repressioni si assomigliano, ma il finale può cambiare - di Siegmund Ginzberg
Artico veneziano. La rotta dei ghiacci fu una tentazione anche per la Serenissima. Sebastiano Caboto tentò di intortarla. Tra spie e superpotenze - di Andrea di Robilant
Ti sogno, Calabrifornia. Il governatore Occhiuto paladino del liberismo. Viaggio in una terra dove un tempo eran tutti forestali - di Michele Masneri
Selvaggio Zen. L’esperimento di Palermo oggi ha il volto di una tragica illusione. Vecchi boss, giovani incontrollabili e una scia di sangue senza fine - di Riccardo Lo Verso
Elsa, grande e impossibile. Ferì con la menzogna e stregò col sortilegio. Ma nulla può fermare l’amore universale per la favolosa Morante - di Sandra Petrignani
Amori a benzina. Fughe e libertà, fedeltà e desiderio. Gli uomini innamorati delle loro automobili appartengono a un tempo ormai perduto - di Giacomo Giossi
Via col vento del West. Con Taylor Sheridan l’America profonda ha trovato un nuovo cantore. Chi è lo sceneggiatore che tutta Hollywood insegue - di Vittorio Bongiorno
Il cinema del nulla osta. Film al rogo: storia, tormenti e capricci della censura. La minaccia della scure accompagna da sempre la settima arte. Un’ombra ultracentenaria che in Italia ha attraversato trasformazioni politiche, sociali e culturali - di Michele Magno
Nuovo cinema Mancuso. I film della settimana, le serie del momento e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso