Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola

L’ultima frontiera della fede. L’Asia resta quasi inaccessibile al cristianesimo, nonostante l’opera di grandi missionari che hanno fatto la Storia della Chiesa. Un problema etico che affonda le radici ben prima di Cristo e che sarà arduo risolvere - di Matteo Matzuzzi

Note dall’abisso. Una vita dedicata a salvare le musiche composte nei lager. Il lungo pellegrinaggio all’inferno del pianista Francesco Lotoro - di Giulio Meotti

Mille notti a Teheran. La mattanza al buio di oggi e quel venerdì nero in piazza Jaleh. Le repressioni si assomigliano, ma il finale può cambiare - di Siegmund Ginzberg

Artico veneziano. La rotta dei ghiacci fu una tentazione anche per la Serenissima. Sebastiano Caboto tentò di intortarla. Tra spie e superpotenze - di Andrea di Robilant

Ti sogno, Calabrifornia. Il governatore Occhiuto paladino del liberismo. Viaggio in una terra dove un tempo eran tutti forestali - di Michele Masneri

Selvaggio Zen. L’esperimento di Palermo oggi ha il volto di una tragica illusione. Vecchi boss, giovani incontrollabili e una scia di sangue senza fine - di Riccardo Lo Verso

Elsa, grande e impossibile. Ferì con la menzogna e stregò col sortilegio. Ma nulla può fermare l’amore universale per la favolosa Morante - di Sandra Petrignani

Amori a benzina. Fughe e libertà, fedeltà e desiderio. Gli uomini innamorati delle loro automobili appartengono a un tempo ormai perduto - di Giacomo Giossi

Via col vento del West. Con Taylor Sheridan l’America profonda ha trovato un nuovo cantore. Chi è lo sceneggiatore che tutta Hollywood insegue - di Vittorio Bongiorno

Il cinema del nulla osta. Film al rogo: storia, tormenti e capricci della censura. La minaccia della scure accompagna da sempre la settima arte. Un’ombra ultracentenaria che in Italia ha attraversato trasformazioni politiche, sociali e culturali - di Michele Magno

Nuovo cinema Mancuso. I film della settimana, le serie del momento e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso