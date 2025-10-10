Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Leggi il foglio

William Turner, "Venezia dal portico della Madonna della Salute"

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola

La piazza della speranza. Dopo due anni, Kikar HaChatufim a Tel Aviv è pronta a passare al dopo. Ma prima ha bisogno che tutti gli ostaggi tornino a casa. Passato e futuro imminente di uno spiazzo un tempo anonimo che vuole guidare Israele – di Micol Flammini

 

Lo scudo di Davide. Le nostre difese, vicine e lontane, crollerebbero senza Israele. Ecco perché l’occidente si protegge sotto le mura di Gerusalemme – di Giulio Meotti

 

Liturgia delle frange estreme. Chi ha partecipato alle manifestazioni degli anni Settanta lo sa: quella dei “pochi infiltrati”, dei “gruppi isolati” è una retorica truffaldina. Le molotov, l’invenzione dei black bloc, i servizi d’ordine sopraffatti – di Pierluigi Battista

 

Allons enfants. Nepal, Indonesia, Madagascar, Marocco, Perù. In un mese i giovani del sud globale sono passati dallo schermo degli smartphone alla piazza – di Priscilla Ruggiero

 

Le parole più crudeli: ti amo. Il desiderio e la menzogna tormentano i personaggi di Starnone. “Destinazione errata”, a piedi nudi sui vetri rotti – di Annalena Benini

 

Platone is back. Quanto ha da insegnare il filosofo dell’Eros al nostro tempo di amori tiepidi. Un saggio, un romanzo e la lettura femminista – di Donatella Borghesi

 

Niente carta, siamo inglesi. Nel Regno Unito si torna a discutere di documenti identificativi. Storia di Harry Willcock, di controllo e di libertà – di Alberto Mingardi

 

Evviva le segretarie: storiche, eroiche, ereditiere. Da quella di Pippo  Baudo a quella di Marella Agnelli, e poi ancora la mitica signora  Enea di Andreotti, e la meno nota Germana Chiodi, signora dell’Esselunga. Poi ci sono i segretari maschi – di Michele Masneri

 

Tutti in coda. Che significa mettersi in fila oggi. Rituale consumistico, ma anche brutale necessità per chi soffre la fame. Istantanee sociologiche – di Fabiana Giacomotti

 

Due stelle per Strauss. Grigorian e Hannigan, meravigliosi soprani, ridanno lustro al compositore fra i più bastonati di sempre. Ingiustamente – di Roberto Riva

 

