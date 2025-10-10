Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

La piazza della speranza. Dopo due anni, Kikar HaChatufim a Tel Aviv è pronta a passare al dopo. Ma prima ha bisogno che tutti gli ostaggi tornino a casa. Passato e futuro imminente di uno spiazzo un tempo anonimo che vuole guidare Israele – di Micol Flammini

Lo scudo di Davide. Le nostre difese, vicine e lontane, crollerebbero senza Israele. Ecco perché l’occidente si protegge sotto le mura di Gerusalemme – di Giulio Meotti

Liturgia delle frange estreme. Chi ha partecipato alle manifestazioni degli anni Settanta lo sa: quella dei “pochi infiltrati”, dei “gruppi isolati” è una retorica truffaldina. Le molotov, l’invenzione dei black bloc, i servizi d’ordine sopraffatti – di Pierluigi Battista

Allons enfants. Nepal, Indonesia, Madagascar, Marocco, Perù. In un mese i giovani del sud globale sono passati dallo schermo degli smartphone alla piazza – di Priscilla Ruggiero

Le parole più crudeli: ti amo. Il desiderio e la menzogna tormentano i personaggi di Starnone. “Destinazione errata”, a piedi nudi sui vetri rotti – di Annalena Benini

Platone is back. Quanto ha da insegnare il filosofo dell’Eros al nostro tempo di amori tiepidi. Un saggio, un romanzo e la lettura femminista – di Donatella Borghesi

Niente carta, siamo inglesi. Nel Regno Unito si torna a discutere di documenti identificativi. Storia di Harry Willcock, di controllo e di libertà – di Alberto Mingardi

Evviva le segretarie: storiche, eroiche, ereditiere. Da quella di Pippo Baudo a quella di Marella Agnelli, e poi ancora la mitica signora Enea di Andreotti, e la meno nota Germana Chiodi, signora dell’Esselunga. Poi ci sono i segretari maschi – di Michele Masneri

Tutti in coda. Che significa mettersi in fila oggi. Rituale consumistico, ma anche brutale necessità per chi soffre la fame. Istantanee sociologiche – di Fabiana Giacomotti

Due stelle per Strauss. Grigorian e Hannigan, meravigliosi soprani, ridanno lustro al compositore fra i più bastonati di sempre. Ingiustamente – di Roberto Riva

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana, le serie del momento e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso